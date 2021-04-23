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Синоптики рассказали о погоде на Первомай в России

Новости. Погода
19:40, 24 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Россиянам рассказали о погоде в начале мая.

Россиян в начале мая ждет прохладная, не очень комфортная погода. Об этом в субботу, 24 апреля, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Лента.ру».

По его словам, в настоящее время погода в европейской части России определяется циклоном, центр которого располагается к северо-западу от Москвы. «С Арктики по северной и западной периферии этого циклона закачивается холодный воздух в Западную Европу. Затем по южной периферии воздух в этом циклоне проходит дальше, и в центре европейской России он перемещается, но уже с юго-запада. Но он холодный», — пояснил метеоролог.

Он отметил, что влияние данного циклона будет ощущаться в стране как минимум в течение первых двух майских дней. В связи с этим рассчитывать на хорошую теплую погоду в начале праздничных выходных жителям России не стоит, считает Вильфанд. Ожидается, что температура будет на несколько градусов ниже нормы.

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