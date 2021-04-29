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Синоптики сообщили, когда в Карелию придет тепло

Новости. Погода
07:15, 30 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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По прогнозам центра «Фобос», существенного улучшения погоды пока не предвидится.

«Настоящего тепла придется ждать до Дня Победы», пишет паблик «Погода Петрозаводска и Карелии» со ссылкой на центр «Фобос».

То, что происходит сейчас на Русской равнине – уже не просто похолодание, это полноценный реванш зимы: регионы Центральной России снова засыпало снегом, отмечают синоптики.

И пока порадовать жителей Русской равнины нечем — погода, если улучшилась, то ненамного: основные облачные поля циклона, вызвавшего метели в центральных регионах, сместились на восток. На большей части Русской равнины осадки будут слабыми, но по-прежнему западнее линии Нижний Новгород-Сыктывкар (то есть и на всей территории Карелии) они могут переходить в снег. И температурный режим по-прежнему будет отставать от календаря как минимум на две недели.

Но и в последующие дни кардинального улучшения ждать не стоит: новый высотный циклон раскручивается в средней тропосфере над Баренцевым морем. Дальше на восток его не пропускает блокирующий антициклон, так что этот вихрь продолжит закачивать на Русскую равнину (то есть и на всю территорию Карелии тоже) холодные североатлантические воздушные массы.

А к началу мая основное ядро вихря станет перемещаться на юг, и поток холода – усилится.

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