Система не нашла виновных среди силовиков, которые несколько месяцев не могли вычислить «петрозаводского маньяка»

Никто из силовиков не ответил за долгие поиски «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, совершившего в столице Карелии серию преступлений.

В Петрозаводске третьего июня городской суд вынес оправдательный приговор трем карельским сотрудникам МВД, которые летом 2018 года занимались поисками Антона Ипатова, жестоко избившего человека. Ранее судимый Ипатов в течение нескольких месяцев находился на свободе, пока сотрудники МВД занимались разнообразными проверками. В конце концов, он напал с ножом на свою несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух молодых девушек.

Последняя жертва «петрозаводского маньяка» погибла в нескольких сотнях метров от главного здания карельской полиции — преступник убил девушку в Ямке, в центре города.

Полицейских Рината Гратия, Екатерину Хорину и Ивана Воронова обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Судья Петрозаводского горсуда Олег Грабчук не нашел в их деяниях состава преступления и признал фигурантов невиновными. Таким образом, они уже во второй раз выслушали оправдательный приговор. До этого, в мае 2020 года, судья Александр Смирнов уже оправдывал полицейских, однако дело ушло на пересмотр.

Потерпевшими по уголовному делу о халатности полицейских проходят родственники убитых Антоном Ипатовым девушек, а также травмированные преступником мужчина и девушка.

В настоящее время трое сотрудников МВД продолжают трудиться в полиции.

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