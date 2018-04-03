Система tax free заработает в России в ряде городов Чемпионата мира-2018

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов надеется, что система будет работать по всей стране к концу 2018 года.

Система заработает в ряде городов, где будет проходить Чемпионат мира по футболу, с 10 апреля, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на пресс-конференции в ТАСС.

В марте источник ТАСС сообщал, что tax free заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих ЧМ-2018, с 1 апреля.

"С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат (часть суммы) НДС", - сказал Евтухов.

Замминистра рассчитывает на запуск системы tax free по всей стране к концу 2018 года. "Надеюсь, к концу года развернемся по всей России, - заявил он. - Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России".

По словам Евтухова, в рамках tax free возврат НДС будет неполным - 10-12% от стоимости товара при сумме покупки от 10 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Вопрос о том, успеют ли до этого момента создать отечественного оператора системы tax free, остается открытым.

В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал ТАСС, что система tax free в аэропортах городов, принимающих Чемпионат мира по футболу - 2018, будет запущена к началу июня.

Планируется, что российский оператор будет работать вместе с двумя зарубежными - Global Blue и Premier Tax Free.

Система tax free запущена в России с января 2018 года, однако документооборот в электронной форме между ретейлерами, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем заработает только с октября 2018 года.

Новая система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.