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"Система здравоохранения Карелии сработала четко и оперативно"

Новости. Общество
08:50, 18 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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На заседании оперштаба правительства республики по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач региона Людмила Котович отметила хорошую работу Минздрава Карелии, сообщает оперштаб.

"Очаги заражения коронавирусом среди вахтовиков в Карелии удалось своевременно локализовать: система здравоохранения республики сработала четко и оперативно", - сказала на заседании оперштаба правительства республики по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач региона Людмила Котович.

Она положительно оценила решение Минздрава Карелии, который сразу после выявления очагов на стройплощадке Белопорожской ГЭС и в вахтовом поселке АО "ВАД" в Сортавальском районе провел массовое обследование рабочих на COVID-19. По данным на 17 июня, коронавирусная инфекция была выявлена у 98 рабочих, трудившихся на строительстве ГЭС, и 61 работника АО "ВАД".

Все вахтовики, у которых тестирование на COVID-19 дало положительный результат, были госпитализированы в ковид-центры и ковид-отделения медучреждений республики. Находившиеся с ними в контакте лица были помещены на обсервацию.

Как отметила Котович, в целом в республике сохраняется высокий показатель охвата тестированием на коронавирус – 186 на 100 тысяч населения. Это в два раза больше норматива, установленного Роспотребнадзором для перехода регионов ко второму этапу снятия ограничительных мер. В сутки в среднем проводится около тысячи исследований.

До недавнего времени тестирование проводилось только методом ПЦР, для которого берется мазок из носа и ротоглотки. С 5 июня началось и тестирование методом ИФА (иммуноферментного анализа) - по крови, с его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет. Первыми такой метод освоили специалисты Беломорской центральной районной больницы.

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