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Ситуация по коронавирусу тревожная, заявил глава Минздрава Карелии

Новости. Общество
06:40, 05 Марта 2020
фото: https://vk.com/mihailohlopkov
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков провел совещание по вопросам подготовки к оказанию медпомощи пациентам с подозрением на коронавирус и с диагностированной инфекцией.

Как написал в соцсети "ВКонтакте" министр, медорганизациями выполнена огромная работа, но, чтобы встретить коронавирус во всеоружии, предстоит сделать еще немало. Главным врачам необходимо активизировать информирование граждан о профилактике коронавируса, позаботиться о разграничении потоков здоровых посетителей и пациентов с респираторными инфекциями, оснащении медицинских организаций пульсоксиметрами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, создать запас противовирусных лекарственных средств, обеспечить забор биоматериалов для проведения лабораторных исследований и возможность развертывания дополнительных изолированных коек.

По словам министра, кроме того, нужно ограничить посещения в медицинских стационарах. При необходимости гражданам, контактировавшим с потенциальными носителями инфекции и помещенными в места изоляции и обсервации, должно быть обеспечено комфортное пребывание.

Минздравом Карелии подготовлена заявка на выделение средств бюджета Республики Карелия на приобретение транспортировочных боксов, лекарственных препаратов для лечения коронавируса, средств дезинфекции, расходных материалов, противочумных костюмов и других средств защиты, а также на содержание и работу обсервационных отделений.

"Ситуация по коронавирусу тревожная. Нельзя исключать угрозу развития пандемии. Список стран, в которых выявлены случаи инфекции, растет. Четыре случая подтверждены и в России", - отметил Охлопков.

В Карелии, уточнил министр, в настоящее время под наблюдением специалистов находятся два жителя Костомукши и одна жительница Кондопоги, которые вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Проявлений заболевания у них нет.

"По моему личному приглашению после 10 марта в Петрозаводск приедет Александр Григорьевич Чучалин, известный российский пульмонолог, доктор медицинских наук, академик РАН, главный пульмонолог Минздрава России. Он проведет обучение специалистов, выступит с лекцией о тяжелых острых респираторных синдромах, развивающихся при коронавирусной инфекции, и их лечении", - добавил министр.

Ранее медики Карелии взяли под наблюдение третьего пациента с подозрением на коронавирус.

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