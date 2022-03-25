«Ситуация тревожная»: заммэра Петрозаводска допускает сокращение ремонтов учреждений из-за роста цен

Администрация столицы Карелии допускает сокращение объема ремонтных работ учреждений образования, спорта и культуры из-за стремительного роста цен на стройматериалы.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города, руководитель комитета социального развития Наталья Кармазина.

По ее словам, с начала года цены на стройматериалы выросли на 30-40%. Некоторые из них оказались в дефиците.

«Ситуация достаточно тревожная и сложная. Еще ни один год, наверное, мы не проводили ремонтные работы в таких условиях… Планирование ремонтных работ мы начали еще осенью, когда на выделенные средства учреждения разрабатывали проектно-сметную документацию. Были разработаны подробные „дорожные карты“. Но жизнь внесла коррективы, и мы расставили приоритеты. Конечно, мы понимаем, что возможно сокращение объема ремонтных работ», — сказала Кармазина.