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Ситуация в общепите и сфере услуг в Карелии начала улучшаться после кризиса

Новости. Общество
09:30, 01 Июня 2021
фото: pixabay

Спад в сферах общественного питания и платных услуг, наблюдавшийся в Карелии в первом квартале, сменился ростом к началу мая.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–апрель 2021 года.

В первом квартале оборот общепита сократился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в апреле начался резкий подъем и по итогам четырех месяцев показатели отрасли выросли на 11,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Какая ситуация в сфере платных услуг и розничной торговле, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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