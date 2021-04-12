Ситуация в торговле в Карелии оказалась лучше прогнозов

Итоги работы оптовой торговли в Карелии в первом квартале 2021 года оказались лучше, чем ожидали руководители предприятий отрасли.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле.

В конце прошлого года 9,5% руководителей предприятий ответили, что ожидают улучшения ситуации в отрасли в первом квартале. Новый опрос, проведенный в 2021 году, показал, что реальные позитивные изменения заметили 28% респондентов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".