Сивин призвал прокуроров добиваться квартир для детей-сирот

Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полпредства президента в СЗФО Иван Сивин назвал острой тему предоставления детям-сиротам жилья.

"Глава государства уделяет этому вопросу самое серьезное внимание, и уже в этом году на наших ведомственных совещаниях полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан дал поручение проанализировать ситуацию в каждом субъекте округа, разобраться в чем причина того, что очереди практически не двигаются, как штрафы за неисполнение соответствующий решений судом были выплачены органами власти на местах в контексте возможности приобретения на эти средства квартир для сирот", - сказал Иван Сивин на коллегии прокуратуры Карелии.

По его словам, необходимо и дальше работать в этом направлении, добиваться чтобы органы местного самоуправления своевременно и в полном объеме исполняли требование закона.