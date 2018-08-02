СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода, который курсировал в Карелии

Туристы отравились на теплоходе в Ленинградской области.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Северо‐Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 1 августа. Речной круиз следовал по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург.

Пассажиры, в том числе несовершеннолетние, а также члены экипажа обнаружили у себя симптомы пищевого отравления. Одного из подростков доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. Остальные граждане отказались от госпитализации.

Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. По данному факту директор ресторана задержана в порядке ст.91 УПК РФ.