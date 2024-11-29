Мальчик из Петрозаводска получил инвалидность, выпив моющее средство в детском саду

Младшего воспитателя лишили свободы сроком на два года.

Судебные тяжбы по делу о несчастном случае в одном из детских садов в Петрозаводске продолжаются. Родители мальчика до сих пор возять ребенка на лечение в Москву после того, как он без присмотра в дестком саду выпил средство для посудомоечной машины. Об этом сняла репортаж съемочная группа телеканала Сампо ТВ 360.

Мальчик получил химический ожог рта, пищевода и желудка. Следком возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как позже сообщили в Прокуратуре Карелии, осудили младшего воспитателя. По мнению следствия она оставила в детской группе в зоне доступа малышей пластиковую емкость с жидкостью для посудомоечных машин.

Суд назначил женщине наказание сроком лишения свободы на два года с лишением права заниматься трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок два года. Пять должностных лиц садика привлекли к дисциплинарной ответственности. С ними провели внеплановый инструктаж. В саду оборудовали специальное помещение для хранения моющих средств.