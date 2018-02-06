Следком возбудил дело о мошенничестве на 1,4 млн рублей при расселении аварийного жилья в Кондопоге

В Карелии расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве многоквартирного дома в Кондопоге.

В 2013 году администрацией городского поселения подписан акт приемки выполненных работ и обществу с ограниченной ответственностью произведена оплата.

"Однако в ходе эксплуатации жилого дома выявлены различные дефекты, допущенные при строительстве, тем самым установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Карелии.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан один из учредителей строительной организации, в отношении которого подготовлены материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные прокуратурой Кондопожского района, и материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Карелии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания "Черника", с 2011 по 2013 годы действующим замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох был соучредителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". В июне 2013 года написал заявление о выходе из состава учредителей. Позже компания была ликвидирована.