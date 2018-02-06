Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
13:57, 06 Февраля 2018

Следком возбудил дело о мошенничестве на 1,4 млн рублей при расселении аварийного жилья в Кондопоге

По теме

ФОТО: В Петрозаводске задержали 18-летнего "закладчика" наркотиков
06.02.18 17:40
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
06.02.18 16:39
В Карелии злоумышленники проникли на территорию детского лагеря и разобрали котельную
06.02.18 14:40
Все новости
Загрузка...

В Карелии расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве многоквартирного дома в Кондопоге.

В 2013 году администрацией городского поселения подписан акт приемки выполненных работ и обществу с ограниченной ответственностью произведена оплата.

"Однако в ходе эксплуатации жилого дома выявлены различные дефекты, допущенные при строительстве, тем самым установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Карелии.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан один из учредителей строительной организации, в отношении которого подготовлены материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные прокуратурой Кондопожского района, и материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Карелии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания "Черника", с 2011 по 2013 годы действующим замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох был соучредителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". В июне 2013 года написал заявление о выходе из состава учредителей. Позже компания была ликвидирована.

По теме

ФОТО: В Петрозаводске задержали 18-летнего "закладчика" наркотиков
06.02.18 17:40
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
06.02.18 16:39
В Карелии злоумышленники проникли на территорию детского лагеря и разобрали котельную
06.02.18 14:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
vist
2018-02-06 16:30:16
В первую очередь уголовно виноваты те лица, которые подписывали акты на скрытые работы и не фиксирующие нарушения при строительстве. А также все члены приёмной комиссии.
petronik
2018-02-06 17:28:15
vist, да, если бы на стадии строительства представители заказчика (тот же Минстрой и УКС Минстроя) вели нормальный технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ,подписывали необходимые акты на скрытые работы и акты приемки выполненных работ, и как следствие, не оплатили эти некачественно выполненные работы, этого вопроса вообще-бы не возникло.
Неравнодушный
2018-02-06 15:30:25
Никогда такого не было и вдруг опять...
Справедливорос
2018-02-06 15:15:22
Некомпетентность руководства РК порождает желание нижестоящих чего то украсть , что не приколочено.
циник
2018-02-06 14:44:54
Че та я не удивлен. Я да же знаю почему нет повальных проверок управляющих компаний.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
04.02.2018, 15:38
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

Аналитика

Сегодня 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 5
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 3
Сегодня 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 4
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

05.02.2018 09:01
Без политики
Rio: любовь с первого взгляда
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы политолог Олег Реут обсуждают предстоящие в марте выборы на пост президента России
Сегодня 18:18
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»