Скандал с новым аварийным домом получил в Карелии шокирующее развитие

В городе Кондопога у семей, выселенных из построенного по программе расселения аварийного жилья дома, требуют плату за ЖКУ и взыскивают налог на материальную помощь.

В редакцию "Вестей Карелии" за помощью обратись жильцы 15-квартирного дома № 26а по улице Горького в Кондопоге.

Напомним, что он был построен в 2014 году в рамках федеральной программы по расселению аварийного жилья. Однако в 2017 году здание начало частично разрушаться. Его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. И сейчас они с возмущением рассказали, что их вынуждают платить за квартиры в аварийном доме, хотя они там не проживают.

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