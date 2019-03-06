Скандал с новым аварийным домом получил в Карелии шокирующее развитие

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В городе Кондопога у семей, выселенных из построенного по программе расселения аварийного жилья дома, требуют плату за ЖКУ и взыскивают налог на материальную помощь.
В редакцию "Вестей Карелии" за помощью обратись жильцы 15-квартирного дома № 26а по улице Горького в Кондопоге.
Напомним, что он был построен в 2014 году в рамках федеральной программы по расселению аварийного жилья. Однако в 2017 году здание начало частично разрушаться. Его признали аварийным и подлежащим реконструкции.
В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. И сейчас они с возмущением рассказали, что их вынуждают платить за квартиры в аварийном доме, хотя они там не проживают.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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