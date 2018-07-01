Скандальный депутат Милонов нелестно отозвался о Макаревиче, который вступился за Дмитриева

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал высказывание Андрея Макаревич, который вступился за главу отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева.

Накануне, музыкант Андрей Макаревич в видеообращении, опубликованном в Facebook в защиту главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, заявил сотрудникам правоохранительных органов Карелии: "Ребят, ну не позорьтесь вы... Вы же в аду гореть будете".

На высказывание Макаревича отреагировал российский парламентарий Виталий Милонов.

"Макаревич — развенчанный приспособленец. Он был более-менее лоялен любой власти и любому режиму еще со времен СССР, он всегда был на коне, на экранах и при деньгах. А сейчас озлобился", — сказал Nation News Виталий Милонов.

Виталий Милонов считает высказывания Андрея Макаревича двуличными и подозревает, что музыкант, не разобравшись, в чем дело, спешит выгораживать людей, с которыми его роднят взгляды. Мол, если б подобное случилось с чиновником, неприятным музыканту, тот бы сразу поспешил назвать его негодяем, говорит парламентарий.

"Во всех его заявлениях сквозит озлобленность двуличного лицемера, и в этом тоже. Если бы не главу "Мемориала" Юрия Дмитриева обвинили в таком ужасном преступлении, а любого депутата карельского парламента, особенно партии власти, я думаю, тот же Макаревич бы с пеной у рта доказывал, какие там все негодяи — вот при тех же вводных, стоило бы только фамилию подозреваемого поменять. Макаревич — как троцкист, которому важно лишь "классовое происхождение". Адепты его "секты" — они вне подозрений. Тот же Навальный — дважды уголовник. Все гадкое, что они делают, по его мнению, - не гадкое, потому что типа "не по лжи", — разъяснил свою позицию по высказываниям Макаревича Милонов.

В отношении Юрия Дмитриева 28 июня этого года было возбуждено новое уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). В этот же день его арестовал суд. По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери".

Ранее, 27 июня, правозащитника, находившегося под подпиской о невыезде, заподозрили в попытке побега. Сам Юрий Дмитриев утверждал, что он направлялся в монастырь и предполагал сразу после этого вернуться в Петрозаводск.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала Дмитриева по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.