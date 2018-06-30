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Новости. Общество
09:10, 30 Июня 2018
фото: Радио Свобода

Макаревич записал обращение в поддержку арестованного в Карелии Дмитриева

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Музыкант Андрей Макаревич опубликовал видеообращение в поддержку лидера отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева.

Андрей Макаревич разместил ролик на своей странице в "Фейсбук".

"Ребят, ну не позорьтесь вы. Не роняйте свое человеческое и профессиональное достоинство. Отстаньте от человека. Вы же в аду гореть будете",- сказал музыкант в своем обращении.

В отношении Юрия Дмитриева 28 июня этого года было возбуждено новое уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). В этот же день его арестовал суд. По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери".

Ранее, 27 июня, правозащитника, находившегося под подпиской о невыезде, заподозрили в попытке побега. Сам Юрий Дмитриев утверждал, что он направлялся в монастырь и предполагал сразу после этого вернуться в Петрозаводск.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала Дмитриева по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В поддержку Юрия Дмитриева ранее выступили лидер "Аукцыона" Леонид Федоров, музыкант Борис Гребенщиков, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, а также ряд деятелей культуры, в частности, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Евгений Стычкин, Юлий Ким и др.

 

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