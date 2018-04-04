ВИДЕО: Основатель "Аукцыона" Леонид Федоров дал уличный концерт в поддержку Юрия Дмитриева

Основатель группы "Аукцыон" Леонид Федоров устроил уличный концерт в поддержку главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвинили в изготовлении детской порнографии.

Об этом пишет "Медиазона". Концерт для 50 человек прошел в Москве в сквере Чингиза Айтматова. Федоров сыграл несколько своих известных песен, среди которых "Птица" и "Далеко".

"Надеюсь, хоть как-то это поможет, чтобы справедливость как-то восторжествовала. Свободу Юрию Дмитриеву. И нам всем не помешает свободу иметь", - сказал Федоров, завершая уличный концерт.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.