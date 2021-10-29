Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит

Прекращено исполнительное производство по сносу пристройки «Невский пассаж» в Петрозаводске.

В Пресненском районном суде Москвы экспертиза доказала, что демонтаж «Невского пассажа» грозит обрушением жилого дома. Вывод экспертизы не оспорен. На основании этого сотрудники Федеральной службы судебных приставов обратились в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства ввиду невозможности его исполнения. Заявление было удовлетворено 28 сентября. Подробности читайте в материале «МК в Карелии».

Напомним, решение о незаконности пристройки к жилому дому №30 по пр. Александра Невского было принято в 2013 году Петрозаводским городским судом. Позже оно было подтверждено Верховным судом Республики Карелия. Вопрос находился в ведении Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.