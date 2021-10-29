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Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит

Новости. Общество
09:07, 29 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Прекращено исполнительное производство по сносу пристройки «Невский пассаж» в Петрозаводске.

В Пресненском районном суде Москвы экспертиза доказала, что демонтаж «Невского пассажа» грозит обрушением жилого дома. Вывод экспертизы не оспорен. На основании этого сотрудники Федеральной службы судебных приставов обратились в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства ввиду невозможности его исполнения. Заявление было удовлетворено 28 сентября. Подробности читайте в материале «МК в Карелии».

Напомним, решение о незаконности пристройки к жилому дому №30 по пр. Александра Невского было принято в 2013 году Петрозаводским городским судом. Позже оно было подтверждено Верховным судом Республики Карелия. Вопрос находился в ведении Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.

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Комментарии

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Сергей Мартынычев
2021-10-29 11:47:42
А что - так можно было? Может, и у простых смертных с долгами и кредитами прокатит. Прецедент-то уже есть.
Евгений Губанов
2021-10-29 11:17:29
На крыше пассажа сделать ограждение и сделать там зону отдыха для жильцов второго этажа , этакий большой балкон со скамеечками столиками искусственной травой под ногами , фонтанчик ????
Vel
2021-10-29 12:07:50
Евгений Губанов, ещё один, че вы пытаетесь зомбировать жильцов. Не надо это никому. Делайте под своими окнами.
Vel
2021-10-29 10:38:20
Что теперь будет с Главой на том свете даже страшно себе представить. Вангую, все произойдёт на этом свете.
Изя
2021-10-29 10:51:31
Vel, не упал бы хоть в кивач )))
User
2021-10-29 10:37:41
Вчера губернатор имел мысль за ответсвенность на том свете. Видимо, неспроста.
топка
2021-10-29 11:10:47
User, чего опять лезешь не в свои дела, сторож. Уехал давно, так и успокойся. Кот сказал, что будешь ныть всю жизнь, если не уедешь в страну с таким же климатом. :)
Vel
2021-10-29 10:34:23
Нынешняя власть вызывает чувство омерзения, людей жалко. Топка-каштанка заткнись. Сейчас и журналистов не стало-все превратились в получателей медалек и "заслуженных" званий от власти. Если бы у меня под окном такое затеяли, я бы взялся за оружие. А как по другому?
лишьбыпротив
2021-10-29 10:58:22
Vel, за оружие бы он взялся :) Мамкин революционер. трунову привет передавай :)
Vel
2021-10-29 11:12:16
лишьбыпротив, а ты попробуй. Трунова не знаю.
Изя
2021-10-29 10:50:17
Vel, +++++++++++++++
David.
2021-10-29 10:12:57
Ок . Сносу не подлежит, а что торговля хламом? Будет продолжаться?
лишьбыпротив
2021-10-29 10:12:19
Пассаж наш :)
Титов
2021-10-29 09:59:02
Останется как памятник - напоминание для многих поколений ....
Гражданин
2021-10-29 10:57:39
Титов, памятник позору власти.
Leopol'd
2021-10-29 09:58:04
Похоже там инвестиции не только братьев. Потому и губернатор стоически держался столько лет. Неужели настолько высокие покровители у сарая?!
Игорь
2021-10-29 09:39:51
Позор системе.
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