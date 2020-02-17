890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд Петрозаводска решил, кто вернет потерянную в Следкоме Карелии взятку
Сегодня 15:03
Почему мэрия Петрозаводска не может заставить водителей маршруток ездить по расписанию (ВИДЕО) 13
Сегодня 07:15
Ценительница хорошего парфюма в Петрозаводске украла духов на 37 тысяч рублей
Сегодня 09:41
Священник Петрозаводска рассказал, куда тратит пожертвования (ВИДЕО) 10
Сегодня 12:02
"Там памятник стоит Яше какому-то". Депутаты в Карелии не знают, кто и зачем рубит лес в парке на Ключевой 10
Сегодня 06:40

Скейт-парк решили построить в Петрозаводске

Новости. Спорт
18:40, 17 Февраля 2020
фото: Минспорта Карелии
Загрузка...

В столице Карелии реализуется проект по созданию скейт-парка , сообщили в Минспорта республики.

Так, 14 февраля состоялась рабочая встреча министра спорта Республики Карелия Алексея Ермашова и первого заместителя министра экономического развития и промышленности республики Янины Свидской с предпринимателем, которая реализует проект по развитию молодежного экстремального спорта в республике путем организации доступного для детей и подростков крытого скейт-парка.

Скейт-парк - это специально построенная площадка для тех, что кто занимается экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, велосипеды ВМХ, самокат, велосипеды МТВ, чтобы кататься и совершенствовать трюки.


Минспорта Карелии

В ходе встречи было принято решение взять презентованный проект по организации скейт-парка на сопровождение АО "Корпорация развития Республики Карелия", а также проработать возможности оказания государственной поддержки, в том числе подбора земельного участка для строительства новых подобных объектов.

Министерство спорта Карелии будет координировать работу по данному проекту с Федерацией скейтбординга России. В перспективе - создание в Карелии аккредитованной региональной федерации скейтбординга.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 17:15
Тема недели
Как захватили лесное озеро в Карелии 2
Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.
Каменные головы 2
Сегодня 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 3
Сегодня 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 6
14.02.2020 17:15
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 30
12.02.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»