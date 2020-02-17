Скейт-парк решили построить в Петрозаводске

В столице Карелии реализуется проект по созданию скейт-парка , сообщили в Минспорта республики.

Так, 14 февраля состоялась рабочая встреча министра спорта Республики Карелия Алексея Ермашова и первого заместителя министра экономического развития и промышленности республики Янины Свидской с предпринимателем, которая реализует проект по развитию молодежного экстремального спорта в республике путем организации доступного для детей и подростков крытого скейт-парка.

Скейт-парк - это специально построенная площадка для тех, что кто занимается экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, велосипеды ВМХ, самокат, велосипеды МТВ, чтобы кататься и совершенствовать трюки.



Минспорта Карелии

В ходе встречи было принято решение взять презентованный проект по организации скейт-парка на сопровождение АО "Корпорация развития Республики Карелия", а также проработать возможности оказания государственной поддержки, в том числе подбора земельного участка для строительства новых подобных объектов.

Министерство спорта Карелии будет координировать работу по данному проекту с Федерацией скейтбординга России. В перспективе - создание в Карелии аккредитованной региональной федерации скейтбординга.