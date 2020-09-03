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Скейт-парк за 1,3 млн рублей установят в центре Петрозаводска

Новости. Общество
09:36, 04 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Площадку на стадионе "Юность" готовят к установке нового скейт-парка, сообщили в администрации Петрозаводска.

На городском стадионе "Юность" начали подготовку к устройству нового скейт-парка. На площадке уже демонтировали большую часть старых ферм. Новые фигуры для занятий экстремальными видами спорта установит московская компания "СК Парк". Подрядчик специализируется на производстве и монтаже подобного оборудования по всей России.

Проект подходит для катания как на скейтборде, так и на BMX, роликах и "кик-скутере". Оборудование рассчитано на райдеров с начальным и средним уровнем. На площадке будет предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям. Работы планируют завершить к октябрю. Стоимость работ по контракту составляет чуть более 1,3 млн рублей.

На сэкономленные по итогам аукциона средства (более 300 тыс. рублей) рассматривают возможность установки дополнительных фигур, скамеек, урн и освещения. Последнее даст возможность заниматься на площадке по вечерам. Сейчас специалисты муниципального учреждения "Дирекция спортивных сооружений" подготавливают контракт на эти работы.

Проект скейт-парка на стадионе "Юность" реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Он стал одним из победителей на общем собрании горожан в прошлом году. Начать подготовку к представлению своего проекта для участия в программе в 2021 году можно уже сейчас.

Консультации проводит управление благоустройства и экологии администрации по телефону: 71-35-72. Сам приём заявок запланирован на осень.

В мэрии напоминают, что жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города. По условиям реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).

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