Покупайте квартиры в жилом доме "Скай Тауэр" в Петрозаводске со скидкой до 150 тысяч рублей

Жилой дом "Скай Тауэр" торопится к заселению.

Уже этим летом клиенты получат ключи от своих квартир.

Всего 20 квартир в жилом доме "Скай Тауэр" на Балтийской можно купить со скидкой до 150 тысяч рублей. Успейте приобрести шикарную видовую квартиру сейчас и переехать уже летом.

"Скай Тауэр" дом на Балтийской – это двадцатиэтажный монолитный и технологичный дом, который сочетает в себе все элементы для комфортной жизни:

– панорамное окна дадут возможность полноценно наслаждаться видами города;



– потолки высотой три метра сделают пространство объемнее и воздушнее;

– прихожие спроектированы с возможностью установки в них гардеробных;

– три бесшумных лифта не создадут дискомфорт ожидания;

– большие колясочные на этаже оценят не только семьи с детьми, но и любители велоспорта.

"Скай Тауэр" – это дом, который расположен в одном из самых комфортных районов Петрозаводска. Детские сады, школы, поликлиники и аптеки – все в шаговой доступности. А многообразие магазинов и супермаркетов исключит необходимость поездок за продуктами.

"Скай Тауэр" дом на Балтийской – выбирай жизнь в городе!

Вас ждут в офисе продаж по адресу пр. К. Маркса,1 а.

Подробная информация по телефону 331-331 или на сайте.

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