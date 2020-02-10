Покупайте квартиры в жилом доме "Скай Тауэр" в Петрозаводске со скидкой до 150 тысяч рублей

Жилой дом "Скай Тауэр" торопится к заселению.
Уже этим летом клиенты получат ключи от своих квартир.
Всего 20 квартир в жилом доме "Скай Тауэр" на Балтийской можно купить со скидкой до 150 тысяч рублей. Успейте приобрести шикарную видовую квартиру сейчас и переехать уже летом.
"Скай Тауэр" дом на Балтийской – это двадцатиэтажный монолитный и технологичный дом, который сочетает в себе все элементы для комфортной жизни:
– панорамное окна дадут возможность полноценно наслаждаться видами города;
– потолки высотой три метра сделают пространство объемнее и воздушнее;
– прихожие спроектированы с возможностью установки в них гардеробных;
– три бесшумных лифта не создадут дискомфорт ожидания;
– большие колясочные на этаже оценят не только семьи с детьми, но и любители велоспорта.
"Скай Тауэр" – это дом, который расположен в одном из самых комфортных районов Петрозаводска. Детские сады, школы, поликлиники и аптеки – все в шаговой доступности. А многообразие магазинов и супермаркетов исключит необходимость поездок за продуктами.
"Скай Тауэр" дом на Балтийской – выбирай жизнь в городе!
Вас ждут в офисе продаж по адресу пр. К. Маркса,1 а.
Подробная информация по телефону 331-331 или на сайте.
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