Сколько автовладельцев придется наказать за скрученный пробег: оценка Avito и парламента Карелии

Каждый четвертый-пятый автомобиль площадки Avito продается потенциально со скрученным пробегом, но реальное их число гораздо больше, считают в парламенте Карелии.

Эта тема обсуждалась на заседании "круглого стола" в Госдуме в рамках подготовки законопроекта о введении наказания за скручивание пробега автомобилей

"20-25% автомобилей, которые мы видим в своей базе, ...то есть каждый четвертый или пятый автомобиль, — со скрученным пробегом", — сообщил директор по правовым вопросам компании Avito Виктор Топадзе, чьи слова цитирует RNS. Ранее парламенты регионов Северо-Западного федерального округа поддержали предложение депутатов Законодательного собрания Карелии о наказании продавцов автомобилей за скручивание пробега. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".