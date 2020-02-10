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Сколько автовладельцев придется наказать за скрученный пробег: оценка Avito и парламента Карелии

Новости. Общество
15:56, 10 Февраля 2020
фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Каждый четвертый-пятый автомобиль площадки Avito продается потенциально со скрученным пробегом, но реальное их число гораздо больше, считают в парламенте Карелии.

Эта тема обсуждалась на заседании "круглого стола" в Госдуме в рамках подготовки законопроекта о введении наказания за скручивание пробега автомобилей

"20-25% автомобилей, которые мы видим в своей базе, ...то есть каждый четвертый или пятый автомобиль, — со скрученным пробегом", — сообщил директор по правовым вопросам компании Avito Виктор Топадзе, чьи слова цитирует RNS.

Ранее парламенты регионов Северо-Западного федерального округа поддержали предложение депутатов Законодательного собрания Карелии о наказании продавцов автомобилей за скручивание пробега.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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