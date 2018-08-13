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Новости. Экономика
12:05, 13 Августа 2018

Сколько получают молодые специалисты в Карелии

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Исследователи компании по поиску работы HeadHunter назвали среднюю заработную плату, на которую могут претендовать молодые специалисты в Карелии.

Средняя заработная плата в сфере "Начало карьеры, студенты" в Карелии в вакансиях на hh.ru составила 27 тыс. 500 руб. При этом соискатели готовы работать за меньшие деньги - вознаграждение, на которое претендуют кандидаты, судя по информации из резюме, оказалось равно 20 тыс. руб.

Для сравнения, в Ленобласти молодым специалистам предлагают в качестве зарплаты 29 тыс. 500 рублей, в Мурманской области и Санкт-Петербурге – 30 тыс. рублей.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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nae
2018-08-13 12:34:09
Нельзя делать выводы на основании выборки одного ресурса. Истинной картины не будет. Написать сумму в предложении о работе не сложно, а вот сколько действительно будет получать молодой специалист? Это выяснится только в первые месяцы работы и что-то мне подсказывает, что реальная зарплата существенно будет отличаться от декларируемой.
однозначно
2018-08-13 12:16:01
Начало карьеры, студенты. Заметьте - не начало трудовой деятельности, а начало карьеры. Вот пусть и получают по 20 тыщ в начале карьеры.
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