Сколько получают молодые специалисты в Карелии

Исследователи компании по поиску работы HeadHunter назвали среднюю заработную плату, на которую могут претендовать молодые специалисты в Карелии.

Средняя заработная плата в сфере "Начало карьеры, студенты" в Карелии в вакансиях на hh.ru составила 27 тыс. 500 руб. При этом соискатели готовы работать за меньшие деньги - вознаграждение, на которое претендуют кандидаты, судя по информации из резюме, оказалось равно 20 тыс. руб.

Для сравнения, в Ленобласти молодым специалистам предлагают в качестве зарплаты 29 тыс. 500 рублей, в Мурманской области и Санкт-Петербурге – 30 тыс. рублей.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".