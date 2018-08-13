Сколько получают молодые специалисты в Карелии

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Исследователи компании по поиску работы HeadHunter назвали среднюю заработную плату, на которую могут претендовать молодые специалисты в Карелии.
Средняя заработная плата в сфере "Начало карьеры, студенты" в Карелии в вакансиях на hh.ru составила 27 тыс. 500 руб. При этом соискатели готовы работать за меньшие деньги - вознаграждение, на которое претендуют кандидаты, судя по информации из резюме, оказалось равно 20 тыс. руб.
Для сравнения, в Ленобласти молодым специалистам предлагают в качестве зарплаты 29 тыс. 500 рублей, в Мурманской области и Санкт-Петербурге – 30 тыс. рублей.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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