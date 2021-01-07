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Сколько предприятий в Карелии увеличат штаты и поднимут зарплаты: неожиданные итоги опроса

Новости. Общество
16:25, 08 Января 2021
фото: pixabay
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Служба исследований рекрутингового агентства HeadHunter провела опрос среди компаний в Карелии, чтобы понять, чего они ожидают от 2021 года.

Опрос показал, что 42% компаний в Карелии оценивают свои перспективы на рынке как позитивные. Причем, больше всего "оптимистов" среди небольших и средних компаний (44% и 41% соответственно). И только 36% крупных компаний из Карелии оценивают свое положение в 2021 году как стабильное. Негативный для себя сценарий развития событий в 2021 году видят 11% крупных компаний, 15% средних и 17% малых.

Из общего числа опрошенных 32% заявили, что численность их компании в новом году будут набирать персонал. Кроме того, каждая третья организация готова к тому, чтобы сохранить или даже увеличить оклады своим сотрудникам. Еще в 40% компаний оклады никак не изменятся, уменьшение окладной части возможно у 8% компаний.

По оценке аналитиков  HeadHunter, в связи с оттоком трудовых мигрантов ряд отраслей столкнулись с острым дефицитом персонала – в их числе ритейл, строительство, производство, ЖКХ. Это повлечёт за собой рост зарплат, конкуренцию между компаниями, рост затрат на найм.

 

 

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Комментарии

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кир
2021-01-08 17:17:43
Не верю компании с английским названием.
Гость
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