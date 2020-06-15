Сколько "свободных" денег имеется у семей в Карелии, показали результаты исследования

У карельских семей, где работают оба родителя и есть один или два ребенка, после уплаты всех минимальных расходов еще остаются "свободные" деньги.

Такой вывод следует из исследования благосостояния российских семей, проведенного агентством РИА Новости.

Составители рейтинга посчитали, какая сумма остается в среднестатистической семье со средним по региону заработком после минимальных жизненно необходимых затрат. В исследовании приведены два варианта – для семей с одним ребенком и с двумя детьми. Расчёт проводился путём сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания прожиточных минимумов взрослых и детей.

Что получилось в итоге, и какое место заняла Карелии в рейтинге, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".