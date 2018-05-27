Сколько зарабатывают чиновники правительства Карелии?

Опубликованы декларации о доходах карельских чиновников и их супругов.

Членов правительства Карелии мы разделили по уровню их доходов на четыре группы. В первую включили тех, кто заработал в прошлом году свыше 5 миллионов рублей, здесь нашлось место лишь губернатору Парфенчикову (7 млн 680 тыс. 754 рубля, повторимся это с учётом дохода полученного от сдачи квартиры в Москве).

В вилке от 3 до 5 миллионов рублей годового дохода находятся четверо членов правительства:

С. Щебекин, министр имущественных и земельных отношений с 4 миллионами 579 тысячами 904 рублями, А.Чепик, первый заместитель главы Карелии, премьер-министр правительства, у которого доход в 2017 г. составил 4 млн 471 тыс. 522 рубля, С. Кисилёв, министр национальной и региональной политики — 4 млн 138 тыс. 823 руб. (с учётом дохода от продажи гаража). А. Щепин, министр природных ресурсов и экологии — 3 млн 239 тыс. 323 рубля.

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