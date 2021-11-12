Скользко и снежно будет в воскресенье в Карелии

О погоде на 28 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 28 ноября, по Карелии будет наблюдаться облачная с прояснениями погода.

В отдельных районах небольшой, утром и днем по южным, юго-восточным районам местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -7, -12°С, по северным районам -13, -18°С, местами до -23°С, днем -4, -9°С, по северным районам -11, -16°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура -6, -8°С в течение суток. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.