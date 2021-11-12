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Скользко и снежно будет в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 27 Ноября 2021
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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О погоде на 28 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 28 ноября, по Карелии будет наблюдаться облачная с прояснениями погода.

В отдельных районах небольшой, утром и днем по южным, юго-восточным районам местами умеренный снег. На дорогах  гололедица. Ветер  северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -7, -12°С, по северным районам  -13, -18°С,  местами до -23°С, днем  -4, -9°С, по северным районам -11, -16°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура -6, -8°С в течение суток.  Атмосферное давление  будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

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Комментарии

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Изя
2021-11-27 18:48:58
Кира жалко и, не занесло бы его с котом ))) :)
кир
2021-11-27 19:17:39
Изя, спасибо, друг. Есть навыки ночевки зимой в лесу и без палатки.)))
Кот это не поощряет. :)
0ff
2021-11-27 18:47:43
Кто не ноет, тот едрос :)
Изя
2021-11-27 19:11:38
0ff, некогда им ныть , воровать надо ))) :)
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