Скончалась экс-депутат Заксобрания Карелии, уроженка Сортавалы, Светлана Токарева

Ушла из жизни депутат Законодательного собрания Карелии III и IV созывов Светлана Евгеньевна Токарева, сообщили в парламенте.

В воскресенье, 2 июля, ушла из жизни депутат Заксобрания республики III и IV созывов Светлана Токарева. Прощание состоится 5 июля с 13.00 до 14.00 в траурном зале Сортавальской ЦРБ.

Законодательное собрание выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Токаревой.

Светлана Евгеньевна Токарева родилась 30 августа 1956 года в городе Сортавала. Окончила Ленинградский институт советской торговли и Северо-Западную академию государственной службы в Санкт-Петербурге по специальности «менеджер-экономист».

Трудовую деятельность начала в 1975 году после окончания сортавальского техникума советской торговли преподавателем этого учреждения, с 1982 года работала заместителем директора техникума по учебно-воспитательной работе. С 1990 года трудилась руководителем отдела организации торговли и бытового обслуживания в администрации Сортавалы.

С 2002 по 2011 год – депутат Законодательного собрания республики (фракция «Единой России»), председатель комитета по бюджету.

С 2012 по 2018 год - председатель контрольно-счетной палаты Карелии.