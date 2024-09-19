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Скончалась общественник и экс-депутат городского совета Петрозаводска Людмила Евтюкова

Новости. Утраты
21:22, 01 Октября 2024
фото: Лариса Бойченко/ВК

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Создатель и многолетний руководитель организации «Клуб „Женщина» ушла на 87-м году жизни.

На 87-м году жизни скончалась Людмила Евтюкова — создатель и многолетний руководитель Общественной организации «Клуб «Женщина» (Ветераны женского движения Петрозаводска), экс-депутат Петрозаводского городского совета. Об этом 1 октября сообщила уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко.

«Всегда улыбающаяся и готовая прийти на помощь, — написала Лариса Бойченко. — Мы помним Вас такой — защитницей прав и интересов женщин».

Прощание с Людмилой Евтюковой пройдет в пятницу, 4 октября, нв зале на улице Вольная в Петрозаводске с 10.00 до 11.00

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