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Скончался подполковник уголовно-исполнительной системы Карелии

Новости. Общество
08:54, 06 Ноября 2021
фото: pixabay.com

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На 76-м году жизни скончался ветеран уголовно-исполнительной системы Карелии, подполковник в отставке Геннадий Чугунков.

Как сообщили в УФСИН по Карелии, Геннадий Дмитриевич Чугунков, ветеран уголовно-исполнительной системы Карелии, подполковник в отставке, скончался 2 ноября.

В связи с кончиной Геннадия Дмитриевича сотрудники управления выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание с Геннадием Дмитриевичем Чугунковым состоится 8 ноября 2021 года в Петрозаводске с 07:00 до 08:00 часов в траурном зале №1 на ул. Вольной, 4.

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