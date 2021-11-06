Скончался подполковник уголовно-исполнительной системы Карелии

На 76-м году жизни скончался ветеран уголовно-исполнительной системы Карелии, подполковник в отставке Геннадий Чугунков.

Как сообщили в УФСИН по Карелии, Геннадий Дмитриевич Чугунков, ветеран уголовно-исполнительной системы Карелии, подполковник в отставке, скончался 2 ноября.

В связи с кончиной Геннадия Дмитриевича сотрудники управления выражают глубокие соболезнования его родным и близким.



Прощание с Геннадием Дмитриевичем Чугунковым состоится 8 ноября 2021 года в Петрозаводске с 07:00 до 08:00 часов в траурном зале №1 на ул. Вольной, 4.