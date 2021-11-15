«Скорая в огне»: фельдшер станции скорой помощи рассказала о нехватке медиков для выездов к больным

Ольга Чайка рассказала о безумной нагрузке на станцию скорой помощи в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети фельдшер станции скорой помощи Ольга Чайка опубликовала крик души.

«Российских медиков сейчас очень часто сравнивают с военными. Да, наверно, сейчас идёт война с ковидом. Медики — это солдаты, которые гибнут на поле боя: скорые, поликлиники, стационары. Гибнут не от пуль, а от безумной нагрузки. Скорая Петрозаводска сейчас в огне. Количество обращений на скорую, например, за сутки 17 декабря достигло 574. Бьём собственные рекорды! Люди болеют, ищут помощи. Последнее время около 500 обращений на станцию скорой помощи ежесуточно», — сообщила Чайка.

По словам Ольги Чайки, город растет — строятся дома, переезжают люди из районов, количество болеющих увеличивается.

«На фоне всего этого очевидно одно: мы тоже должны увеличиваться. Петрозаводской Станции скорой помощи нужны молодые, энергичные, выносливые и активные врачи, фельдшеры, водители и, конечно, автомобили скорой помощи, — рассказала фельдшер скорой помощи. — Ежегодно медицинский факультет и медицинский колледж выпускает молодых специалистов. Ребята, куда вы все трудоустраиваетесь и зачем уезжаете за пределы Карелии? Вы нужны здесь. Вы нужны нам и нашим пациентам».