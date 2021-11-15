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«Скорая в огне»: фельдшер станции скорой помощи рассказала о нехватке медиков для выездов к больным

Новости. Общество
14:01, 23 Декабря 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Ольга Чайка рассказала о безумной нагрузке на станцию скорой помощи в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети фельдшер станции скорой помощи Ольга Чайка опубликовала крик души.

«Российских медиков сейчас очень часто сравнивают с военными. Да, наверно, сейчас идёт война с ковидом. Медики — это солдаты, которые гибнут на поле боя: скорые, поликлиники, стационары. Гибнут не от пуль, а от безумной нагрузки. Скорая Петрозаводска сейчас в огне. Количество обращений на скорую, например, за сутки 17 декабря достигло 574. Бьём собственные рекорды! Люди болеют, ищут помощи. Последнее время около 500 обращений на станцию скорой помощи ежесуточно», — сообщила Чайка.

По словам Ольги Чайки, город растет — строятся дома, переезжают люди из районов, количество болеющих увеличивается.

«На фоне всего этого очевидно одно: мы тоже должны увеличиваться. Петрозаводской Станции скорой помощи нужны молодые, энергичные, выносливые и активные врачи, фельдшеры, водители и, конечно, автомобили скорой помощи, — рассказала фельдшер скорой помощи. — Ежегодно медицинский факультет и медицинский колледж выпускает молодых специалистов. Ребята, куда вы все трудоустраиваетесь и зачем уезжаете за пределы Карелии? Вы нужны здесь. Вы нужны нам и нашим пациентам».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-23 16:09:22
Амператор, Эксперд. Надеюсь от души, что при насморке неделю будете ждать. Полтора недоумка.
Экспeрд
2021-12-23 16:16:49
Ссаныч, скорей ты захлебнешься соплями в своей бессильной злобе :)
Не кот кира
2021-12-23 15:21:18
Планомерное уничтожение медицины прекратилось из за этой пандемии, тут короновирус "помог" , извините, иначе бы эти "голиковы- шариковы" погубили б окончательно всё, особенно в районах, врачей и медсестёр не хватает везде,на ОТР была целая прогрсамма по этому поводу, дай Бог чтобы в дальнейшем мы не пришли к тому, что в наших больницах будут работать гастарбайтеры из ближнего зарубежья, как это
уже есть в Питере и Москве.. об этом писАли в СМИ.
drug
2021-12-23 15:05:00
1. По данным федеральных СМИ - статистика заболевших Ковид идет внизнаспад, или благодаря фельдшеру Чайке мы узнаем правду которую от нас скрывают.
2. Фельдшер Чайка имеет право публиковать статистику вызывов и пугать население, или она делает это самовольно.
3. Почему молчит руководство Минздрава или ССМП ?

Изя
2021-12-23 14:32:54
"«Скорая в огне»: фельдшер станции..."
В Карелии как ЧП ( пожары , снегопады ... ) никогда первых лиц не услышишь , после устранения появляются все с орденами и медалями ))) :)
Leopol'd
2021-12-23 14:15:45
Странно. Ещё недавно, когда сотрудники скорой были недовольны, их выгнали, с обоснованием "незаменимых нет".
Оказывается все-таки не достаточно послушного руководителя поставить...
кир
2021-12-23 14:25:58
Leo, ты никогда не был начальником и не отвечал за работу и людей. Как и сейчас. Политик никакой. :)
Амператор
2021-12-23 14:10:12
Слабунова выразила озабоченность?
Экспeрд
2021-12-23 14:09:19
Это которая итальянская бастовальщица ?
Гость
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