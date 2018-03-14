В Карелию идут морозы

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Серьезно похолодает уже сегодня вечером, сообщили в карельском Гидрометцентре.
По информации синоптиков карельского Гидрометцентра, теплая погода уйдет из Карелии уже сегодня вечером.
"После 18.00 температура станет минусовой, - сообщила синоптик, - в ночь с 14 на 15 марта похолодает до -10…-15 градусов, днем в четверг морозная погода сохранится: ожидается -9…-11, также в республику придет северный ветер, поэтому будет казаться холоднее, чем есть на самом деле".
Морозы простоят в Карелии, по словам синоптиков, до воскресенья – 18 марта. В день выборов днем резко потеплеет до ноля.
"При потеплении 18 марта пойдет снег, - предупредили в Гидрометцентре, - в понедельник 19 марта уже будет теплая погода".
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