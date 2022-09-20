«Скоро все переломают ноги»: жители Петрозаводска просят починить разваливающуюся лестницу (ФОТОФАКТ)

Лестница на проспекте Невского стала опасна для пешехдов.

Петрозаводчане просят власти города обратить внимание на состояние лестницы. Которая располагается на протуаре у дома № 56 по проспекту Александра Невского. Фото разваливающейся конструкции опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Ранее эти „ступени“ просто были сломаны и качались, когда по ним спускаешься. Сейчас они совсем развалились. Скоро все переломают там ноги!», — комментируют фото в паблике.