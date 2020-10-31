Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов

Полковник милиции в отставке Самсонов Сергей Александрович, экс-начальник УВД Петрозаводска скончался на 62-ом году жизни 30 октября.

Как сообщается в паблике правоохранительных органов, 30 октября на 62-ом году жизни, скончался ветеран органов внутренних дел Карелии, полковник милиции в отставке Самсонов Сергей Александрович (начальник УВД г. Петрозаводска с апреля 2003 г. по октябрь 2006 г.).

Совет ветеранов Управления МВД России по г.Петрозаводску и Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Карелии выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича Самсонова.

Прощание с Самсоновым Сергеем Александровичем состоится 2 ноября с 14 до 15 часов в траурном зале №2 , ул. Вольная,4 г. Петрозаводска.

В связи эпидемиологической ситуацией вход в траурный зал в медицинских масках.