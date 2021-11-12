Скоростной мобильный интернет стал доступен еще пяти тысячам жителей карельских сел

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом еще 5 тысяч жителей сел и деревень Карелии.

Скоростной мобильный интернет 4G МТС появился в селе Колатсельга Пряжинского района, расположенном на автодороге Петрозаводск-Сортавала, селе Видлица и деревне Ууксу, находящихся на автодороге Олонец-Сортавала, поселке Кривой Порог, что расположен вдоль дороги, ведущей в районный центр Калевала. Новое покрытие также появилось в Кондопоге, поселках Кубово в Пудожском районе и Харлу в Питкярантском районе.

Скоростной интернет позволит жителям населенных пунктов использовать современные онлайн-сервисы: заказывать подарки на интернет-сайтах, поздравлять друзей и близких в видео-формате, смотреть любимые новогодние фильмы в онлайн-кинотеатрах. Новое покрытие также охватило участки дорог близ автодорог, а это значит, что водители всегда будут на связи в пути.

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