Скотомогильники в Карелии остаются опасными для населения, их обещают ликвидировать до 2026 года

Начиная с 2017 года в республике было ликвидировано 49 бесхозяйных скотомогильников.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

Контроль за ветеринарно-санитарным состоянием оставшихся скотомогильников дважды в год оценивается государственными ветеринарными специалистами, при необходимости принимаются оперативные меры по устранению нарушений требований биологической безопасности. Полностью решить эту проблему в регионе планируется к 2026 году.

«Большая часть „ничьих“ скотомогильников давно не используется, при этом объекты остаются зонами риска и требуют принятия мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, распространения инфекционных заболеваний, загрязнения почвы и подземных поверхностных вод, а также постоянного контроля со стороны ветеринарной службы», — пояснили в министерстве.