Скрытые патрули поймали 10 автомобилистов-нарушителей в Петрозаводске

Госавтоинспекция продолжает отправлять скрытые патрули на улицы города, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция продолжает отправлять скрытые патрули на улицы Петрозаводска.



В понедельник, 12 октября, был проведен очередной такой рейд. Инспекторы обращали внимание на нарушения правил маневрирования водителями.

В ходе мероприятия инспекторы ДПС пресекли порядка 10 нарушений ПДД.

Автомобилисты были привлечены к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено.