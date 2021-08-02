Скрытый патруль ГИБДД поймал на дороге в Карелии водителя-нарушителя из Санкт-Петербурга

В Кондопожском районе Карелии остановлен водитель иномарки, совершивший опасный обгон, сообщили в ГИБДД Карелии.

Скрытый патруль совместно с инспекторами ДПС контролируют обстановку на карельских дорогах.

В Кондопожском районе на 460 км автодороги «Кола» водитель автомобиля Skoda Rapid — 35-летний житель Санкт-Петербурга — совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения.

ГИБДД напомнила, что в начале июля на данном участке произошла дорожная авария, где в столкновении на встречной полосе пострадал водитель.