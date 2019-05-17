Скрытый патруль ГИБДД поймал в Карелии водителя автобуса, совершившего обгон через сплошную на пешеходном переходе

Автоинспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии проводят профилактическое мероприятие "Скрытый контроль" за соблюдением Правил на дорогах республики, сообщили в ведомстве.

Мероприятие проходит на федеральных и региональных автодорогах, в населенных пунктах. Контроль осуществляется с помощью мобильных приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД РФ и с использованием скрытого патрулирования на автомобилях без отличительных знаков, оснащенных техническими средствами фиксации нарушений.

Так 16 мая в 14.39 на 447 км автодороги "Кола" водитель рейсового автобуса Volkswagen , осуществлявший перевозку пассажиров по маршруту "Петрозаводск - Калевала", совершил обгон с выездом на встречную полосу под сплошную линию разметки на пешеходном переходе.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф 5 тысяч руб. или лишение прав на 4-6 месяцев.