Находившийся в федеральном розыске житель Карелии попался на воровстве в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал за мелкое хищение в магазине уроженца Карелии, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили в Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 декабря во вневедомственную охрану Росгвардии Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в продуктовом магазине на Двинской улице сработала кнопка тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыл наряд сотрудников Росгвардии и задержал посетителя, совершившего мелкое хищение.

При проверке сотрудники Росгвардии установили, что задержанный, уроженец Карелии, который находится в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от обязательных работ.

Наряд охраны передал гражданина сотрудникам полиции.