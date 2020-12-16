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Находившийся в федеральном розыске житель Карелии попался на воровстве в Санкт-Петербурге

Новости. Общество
11:24, 17 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Санкт-Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал за мелкое хищение в магазине уроженца Карелии, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили в Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 декабря во вневедомственную охрану Росгвардии Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в продуктовом магазине на Двинской улице сработала кнопка тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыл наряд сотрудников Росгвардии и задержал посетителя, совершившего мелкое хищение.

При проверке сотрудники Росгвардии установили, что задержанный, уроженец Карелии, который находится в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от обязательных работ.

Наряд охраны передал гражданина сотрудникам полиции.

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