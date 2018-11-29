Скрывавшийся от суда наркоторговец задержан в Карелии

В Петрозаводске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщили в транспортной полиции Карелии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен гражданин, находившийся в федеральном розыске.

Установлено, что 31-летний житель Карелии находился в розыске как скрывшийся от суда обвиняемый в незаконном сбыте психотропного вещества в крупном размере.

В настоящее время гражданин арестован. Информация о нем передана инициатору розыска.