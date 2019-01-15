Sky Tower на Балтийской

Одним из самых ярких событий 2018 года стало подписание первого на Северо-Западе кредитного договора с применением ЭСКРОУ-счета между ПАО "Сбербанк" и строительной компанией "Баренц Групп".

Информируем, что ЭСКРОУ-счет гарантирует 100% защиту средств участников долевого строительства, так как:

- деньги застройщик напрямую от дольщиков не получает. Он возводит дом либо на собственные средства, либо на взятый в банке кредит. При этом дольщик свои взносы делает, но на специальный ЭСКРОУ-счет. Там средства хранятся до момента, пока дом не будет введен в эксплуатацию. Если же дом не достроен - деньги со счета возвращаются покупателю.

- данный кредитный договор заключен для строительства жилого дома Sky Tower по улице Балтийская в Петрозаводске.

Sky Tower дом на Балтийской - это двадцатиэтажный, монолитный и технологичный дом, который сочетал в себе самые необходимые элементы для комфортной жизни:

- Панорамное остекление в большинстве комнат даст возможность полноценно наслаждаться видами города;

- Потолки высотой три метра сделают пространство объемнее и воздушнее;

- Прихожие спроектированы с возможностью установки в них гардеробных;

- Три бесшумных лифта не создадут дискомфорт ожидания;

- Большие колясочные на этаже оценят не только семьи с детьми, но и любители велоспорта;

Sky Tower- это дом, который расположен в одном из самых комфортных районов Петрозаводска. Детские сады, школы, поликлиники и аптеки - все в шаговой доступности. А многообразие магазинов и супермаркетов исключит необходимость поездок за продуктами.

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