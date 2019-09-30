Слабунова выступит в Страсбурге

Депутат парламента Карелии, возглавляющая партию "Яблоко", примет участие в заседании комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова выступит 1 октября на заседании комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Карельский парламентарий отправилась в Страсбург как руководитель российской партии "Яблоко".

Как сообщили в партийной пресс-службе, заседание комитета ПАСЕ посвящено участию гражданского общества и демократов в политической жизни России. Кроме того, Эмилия Слабунова встретится с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианой Мори Паскье, главой Департамента политики ПАСЕ Александром Гесселем, а также побывает на заседании фракции Альянса либералов и демократов за Европу в ПАСЕ. "Яблоко" является членом этого объединения европейских либералов.