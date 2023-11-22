Следователи Карелии раскрыли преступление 25-летней давности

В августе 1998 года в Петрозаводске было совершено убийство.

Собранные следователями Карелии доказательства признали достаточными для вынесениях коллегией присяжных заседателей вердикта жителю Курска, обвиняемому в убийстве по предварительному сговору.

В августе 1998 года на обочине Суоярвского шоссе в Петрозаводске было совершено убийство водителя грузовой машины с целью завладения его автомобилем. Тело мужчины обнаружили закопанным в песчаном карьере Кондопожского района.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, и в 1999 году предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. В июне 2022 года, после изучения имеющихся доказательств, производство по нему возобновили.

Следователи Карелии совместно с сотрудниками регионального МВД провели комплекс оперативно-следственных мероприятий, в результате которого задержали жителя Курска.

На основании ходатайства следователя суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. На допросе у следователя мужчина признал свою вину, в ходе проверки показаний на месте показал, где было закопано тело убитого.

Кроме того, обнаружили, что второй участник преступления скончался. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленник был признан виновным вердиктом присяжных заседателей, на основании которого Петрозаводским городским судом будет постановлен приговор.