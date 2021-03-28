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Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Новости. Происшествия
16:35, 29 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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В Сортавальском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в пятиэтажном доме в поселке Вяртсиля.

По версии следствия, в ночь на 28 марта в поселке Вяртсиля Сортавальского района в квартире многоквартирного дома произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело 44-летнего мужчины. Причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 28 марта в 2.36 на пульт дежурной части МЧС в Сортавальском районе поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме. Из задымленных помещений горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек, двое из спасенных - дети. В результате пожар полностью уничтожил одну из квартир 5-этажки, на месте происшествия был обнаружено тело мужчины.

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Комментарии

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врунофф
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