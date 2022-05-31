Следком Карелии: «Обеими руками он схватил ее за шею и начал душить»

В Карелии будут судить местного жителя, который пытался задушить свою возлюбленную, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Олонецкого следственного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, в апреле житель Олонецкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире жилого дома в поселке Чална Пряжинского района поссорился со своей 34-летней знакомой.

В ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина схватил знакомую обеими руками за шею и начал душить, угрожая убить ее. Реализовать свой преступный умысел до конца он не смог, так как за знакомую заступился ее отчим.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.