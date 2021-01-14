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Следком Карелии продолжает расследовать уголовное дело о пропавшем 6-летнем мальчике - назначена судмедэкспертиза

Новости. Общество
15:15, 15 Января 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В Карелии в ходе поисковых работ по уголовному делу об исчезновении 6-летнего ребенка в реке обнаружено тело потерпевшего, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии продолжает расследование уголовного дела, находящегося на контроле у председателя Следственного комитета России, по факту исчезновения 6-летнего мальчика. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Установлено, что днем 28 декабря 2020 года 6-летний мальчик вышел из дома в поселке Хелюля Сортавальского района и пропал. Мать мальчика попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. В ходе масштабных и длившихся больше двух недель поисковых мероприятий, проводившихся по уголовному делу, тело мальчика было обнаружено в воде реки Тохмайоки в поселке Хелюля.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Водолазы-добровольцы, несмотря на лютые морозы, не останавливали поиски мальчика, и в результате нашли тело пропавшего ребенка.

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