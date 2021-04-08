Следком Карелии просит суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца

Ходатайство следователя о продлении ареста Геннадия Боднарчука 13 апреля рассмотрит судья Петрозаводского суда Эдуард Новоселов.

Во вторник, 13 апреля, в 15.00 судья Петрозаводского суда Эдуард Новоселов планирует начать рассмотрение ходатайства карельского Следкома о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, срок содержания которого под стражей заканчивается 16 апреля.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, расследующий это уголовное дело следователь по особо важным делам Следкома республики Александр Брюханов просит суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца.

Напомним, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. Более 8 месяцев он находится в СИЗО. 25 марта арестованному председателю Петросовета Боднарчуку было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске.

Также ему было предъвлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. Всего же с марта 2016 по декабрь 2018 года городской бюджет оплатил Боднарчуку расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286, ч.1 УК РФ).