Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели человека на пожаре в День Победы

Петрозаводские следователи проверят обстоятельства гибели пожилого мужчины на пожаре в День Победы: на место происшествия не доехала пожарная машина, попав в смертельное ДТП.

Следователи Петрозаводска проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, девятого мая в многоквартирном доме в Петрозаводске произошел пожар. При его локализации было обнаружено тело 81-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, девятого мая пожарная машина, направлявшаяся на вызов, попала в смертельное ДТП. Как выяснилось в дальнейшем, пожар в четырехэтажном доме на Железнодорожной улице, куда ехала эта пожарная машина, унес жизнь одного человека.