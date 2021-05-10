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В Петрозаводске нашли тело на пожаре, куда не доехала попавшая в ДТП пожарная машина

Новости. Происшествия
06:40, 11 Мая 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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Пожар в четырехэтажном доме на улице Железнодорожной улице, куда направлялась попавшая в смертельное ДТП пожарная машина, унес жизнь одного человека.

Напомним, 9 мая в 14:55 на пересечении улиц Антикайнена и Красная произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля «Ravon» не убедился в безопасности движения и столкнулся со спецавтомобилем пожарной части, двигающимся с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковой сигнализацией. В результате ДТП 48-летний водитель легкового автомобиля скончался, а его 17-летняя пассажирка попала в больницу.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пожарная машина направлялась на вызов, поступивший в 14:47. В четырехэтажном доме №10 по улице Железнодорожная горела квартира. Пожар тушили 9 человек, 3 единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 15.31. Выгорела кухня. На пожаре было обнаружено тело человека.

В данной ситуации возможно предположить, что ДТП на пересечении улиц Антикайнена и Красная унесло жизнь сразу двух человек.

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

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